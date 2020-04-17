فيروس كورونا «يفرج» عن محامي ترامب السابق

المصدر: نيويورك - د. ب. أ

ذكر تقرير أعلامي أنه تم الإفراج عن مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب من السجن بشكل مبكر بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن محامي كوهين روغر أدلر قوله إن مكتب السجون الاتحادي الأميركي أبلغ كوهين بالإفراح.

وقال التقرير إن العديد من السجناء والموظفين في سجن أوتيسفيل بولاية نيويورك، حيث كان من المقرر أن يقضي كوهين مدة عقوبته لمدة ثلاث سنوات حتى نوفمبر2021، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وبعد الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، سيُسمح لكوهين بقضاء بقية عقوبته تحت الإقامة الجبرية. ولم يتم تحديد موعد دقيق لإطلاق سراحه.

وكان كوهين قد أقر أمام المحكمة بأنه مذنب في جرائم عدة عام 2018، بما في ذلك الإدلاء بشهادة زور أمام الكونغرس وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.