العراق لم يصل إلى ذروة «كورونا»

المصدر: بغداد ■د.ب.أ

صرح ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، أمس، بأن قرار تخفيف إجراءات حظر التجوال الوقائي في العراق يحتاج إلى أسبوع أو 10 أيام، مشيراً إلى أنه يمكن فتح الحظر خلال شهر رمضان لساعات قليلة في النهار فقط. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن إسماعيل قوله، إن العراق إلى الآن لم يصل إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا، وإن نتائج انحسار الفيروس أو تفشيه ستظهر خلال أسبوع أو 10 أيام.

وأضاف أن «أعداد الإصابات في العراق بتناقص مستمر، وهذا يتطلب استمرار الإجراءات الوقائية لمنع التجمعات، لعدم فسح المجال لانتشار الفيروس مرة أخرى، وعلينا الاحتفاظ بهذا الإنجاز المتحقق من قبل الكوادر الصحية والجهات المعنية باحتواء الفيروس».

وأكد أن الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أدى إلى تراجع عدد الإصابات في العراق.