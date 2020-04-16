السعودية: 518 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4 وفيات

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) تم رصدها بعدد من المدن ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 6380 حالة من بينها 5307 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية منها 71 حالة حرجة.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحافي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 59 حالة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 990 حالة، فيما تم تسجيل 4 وفيات جديدة ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 83 حالة وفاة.