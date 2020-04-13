مصر تكشف مصدر تفشي "كورونا" في البلاد

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

كشف وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، الليلة الماضية، مصدر تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال هيكل، في لقاء تلفزيوني مع برنامج "الحياة اليوم"، إن "فيروس كورونا بدأ يتفشى في مصر الشهر الماضي بسبب عدوى تسببت بها سيدة أميركية في الأقصر"، موضحا أن السيدة الأميركية نقلت العدوى "إلى 56 شخصا، وكان ذلك بداية تصاعد الأعداد في مصر".

وأضاف: "بدأنا نستفيد من تجارب الدول الأخرى في كيفية التعامل مع الأزمة في حالة التصاعد"، مشيرا إلى أن "بعض الدول عجزت عن مواجهة أزمة فيروس كورونا بسبب عدم استعدادها لذلك، وكذلك استهتار البعض من الشعب أدى إلى انتشار المرض".

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام المصري، إن "إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة خلال السنين القليلة الماضية، هي التي ساعدت في مواجهة أزمة كورونا"، مضيفا أن "هذه الأزمة تسببت في تراكم أزمة اقتصادية كبيرة".

وأوضح هيكل، أن دخل قطاع السياحة انخفض إلى صفر لأول مرة، بعدما كان يتراوح من 900 مليون دولار إلى مليار دولار شهرياً، بالإضافة إلى خسارة قطاع الطيران من 2.5 إلى 3 مليار، منوهًا بامتداد الأزمة الاقتصادية.