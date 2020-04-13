تمديد العمل بقرار منع التجول في السعودية حتى إشعار آخر

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد العمل بقرار منع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا المستجد الحالية، وحتى إشعار آخر، فيما سجلت المملكة 429 إصابة جديدة بـ«كورونا»، وارتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى ارتفاع 59 حالة.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بشأن منع التجول، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد لمدة 21 يوماً من مساء الاثنين 23 مارس الماضي، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظراً إلى الحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالأمر الملكي حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وأكدت في الوقت ذاته استمرار العمل بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الـ13.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل سبع وفيات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 59 حالة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحافي، إلى تسجيل 429 إصابة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 4462 حالة، وقال المتحدث إن من بين هذه الحالات 65 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة، ولفت إلى شفاء 41 إصابة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 761 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1234.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزء الشرقي من مدينة القدس، وأفاد المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في بيان صحافي، بأن الإصابات تم تسجيلها بمنطقة سلوان ووادي حلوة في القدس.

وحمّل ملحم الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في القدس، إذ إن إجراءاتها تحول دون تمكن الحكومة من رصد تطور الحالة الوبائية بين المواطنين الفلسطينيين في المدينة.

وسجل المغرب، خلال 24 ساعة، 72 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة، وأفادت وزارة الصحة المغربية، أمس، بأن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 1617 إصابة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 113 حالة وفاة، فيما تماثلت 153 حالة للشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 630 إصابة، وأوضحت الوزارة في بيان، أمس، أن الفحوص - التي أجريت للركاب اللبنانيين الـ123 الذين وصلوا، أمس، على متن رحلة قادمة من الكويت - جاءت سلبية.

80

إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الكويت خلال 24 ساعة.