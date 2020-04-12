أميركا تتخطى إيطاليا وتسجل أعلى وفيات بـ «كورونا» في العالم.. وإصابات إيران تقفز إلى 70 ألفاً

المصدر: عواصم - وكالات

تخطت الولايات المتحدة، إيطاليا أمس، لتسجل أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد، أكثر من أي دولة أخرى، حيث تجاوزت 20 ألف حالة، وفيما سجلت إسبانيا أقل عدد وفيات يومي بـ«كورونا» في 19 يوماً، أعلنت إيران أن المصابين بالفيروس بلغ 70029 شخصاً والمتوفين 4357 شخصاً.

وتفصيلاً، أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 20 ألف حالة أمس، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم، رغم أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته.

وسجلت إيطاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات وبلغ 19468، وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16353 حالة.

وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات لها حتى الآن جراء العدوى، وذلك بتسجيل ما يقرب من 2000 حالة يومياً على مدى الأيام الأربعة الأخيرة على التوالي.

وحذّر خبراء الصحة العامة من أن العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة قد يصل إلى 200 ألف خلال الصيف، إذا تم بعد 30 يوماً رفع القيود غير المسبوقة بالبقاء في المنزل، والتي أغلقت الشركات وأبقت معظم الأميركيين داخل منازلهم.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم أكثر من 1.6 مليون حالة، فيما تجاوز العدد الإجمالي للوفيات 106 آلاف.

وفي مدريد، قالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان، إن عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد انخفض لليوم الثالث على التوالي أمس، بعد تسجيل 510 وفيات في الـ24 ساعة الماضية، وهذا أقل عدد يومي للوفيات منذ 23 مارس.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات الإجمالي زاد إلى 16353 من 15843 الجمعة، بينما قفز عدد الإصابات المؤكدة إلى 161852 أمس، من 157022 أول من أمس.

ويعتبر التباطؤ علامة مشجعة للبلاد التي شهدت وجود ثالث أكبر عدد من ضحايا الفيروس بعد إيطاليا والولايات المتحدة.

ومع تباطؤ وتيرة الإصابات والوفيات الجديدة، بدأت الحكومة تفكر في تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام، التي أبقت معظم الناس داخل منازلهم منذ منتصف مارس.

واعتباراً من يوم الاثنين، سيُسمح للعاملين في قطاعات مثل البناء والتصنيع بالعودة إلى العمل.

وفي طهران أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد بلغ 70029 شخصاً والمتعافين 41 ألفاً و947 شخصاً، والمتوفين 4357.

وقال جهانبور في تصريحه الصحافي أمس، إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 70 ألفاً و29 حالة، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية. وأضاف أن عدد المتعافين بلغ 41 ألفاً و947 حالة فيما توفي خلال الساعات الـ24 الماضية 125 شخصاً، بسبب المرض ليرتفع إجمالي العدد إلى 4357 شخصاً.

وأوضح أن حالة 3987 من المصابين بالفيروس صعبة، وأضاف أنه تم إجراء 251 ألفاً و703 عمليات اختبار لتشخيص فيروس «كوفيد - 19» في البلاد.

وسجلت روسيا 1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 13584.

وقال المركز المعني بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا في روسيا، إن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس زاد بواقع 12 حالة إلى 106 وفيات. وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة «كورونا» في روسيا، أن الإصابات الجديدة سجلت في 49 إقليماً، في مقدمتها العاصمة موسكو.

من جهة أخرى، تم تشخيص أكثر من مليون إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء.

وسجلت الصين (باستثناء منطقتي هونغ كونغ وماكاو) ما مجموعه 81953 إصابة (46 جديدة بين الجمعة والسبت) و3339 وفاة (ثلاث جديدة) فيما شُفي 77525 مريضاً.

من جهتها، أعلنت كوريا الجنوبية أمس، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10480 حالة.

وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن من بين الـ30 حالة الجديدة بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 12 حالة، وجاءت 18 حالة من انتقال العدوى داخلياً. وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 4793، أمس، مقابل 4700 حالة الجمعة.

30 إصابة بـ «كورونا» ترفع الإجمالي إلى 10480 في كوريا الجنوبية.