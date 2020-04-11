أنتم من جلبتم لنا «كورونا».. ضغوط جديدة على الأفارقة في الصين

المصدر: ترجمة: مكي معمري (عن «أفريكن إكسبوننت»)

باتت الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تهديدا ثانويا بالنسبة للمهاجرين الأفارقة، في الصين؛ فهم يواجهون المزيد من التمييز وكراهية الأجانب، الآن، في بلد يبدو أنه يتعافى من الوباء.



وفي وقت يكافح فيه العالم، بشكل محموم، وباء «كورونا»، لم يسلم الأفارقة المقيمون في الصين، من سوء المعاملة وتلفيق التهم. وبات الكثيرون يلقون باللوم على الأفارقة، بأنهم هم من جلب الفيروس إلى البلاد. ويتم إجبارهم على مغادرة المنازل والفنادق بسبب الادعاء بانهم هم سبب الوباء.



وتقوم السلطات، في الصين، بطرد أصحاب البشرة السمراء، من منازلهم المؤجرة، ومن الفنادق التي ينزلون فيها بشكل مؤقت، بدعوى أنهم حملوا الفيروس القاتل إلى الصين، ما أثار المواقف العنصرية وأجج كراهية الأجانب. ويتعرض الأفارقة في مقاطعتي «جوانغدون» و«فوجيان» للمعاملة القاسية، ويخشون، الآن، من الإصابة بالفيروس. ويتم تنفيذ التمييز باستخدام القوة الحكومية لطرد الأفارقة من منازلهم.



وفي ذلك تقول توبينا فيكتور، وهي طالبة نيجيرية، «إنهم (ملاك العقارات) يتهموننا بجلب الفيروس،» متابعة: «دفعنا الإيجار لهم وبعد أخذهم للمال طردونا من المنزل. ومنذ الليلة الماضية أصبحنا ننام في العراء». ويشير لوندي أوكولندج، وهو رجل أعمال من الكونغو الديمقراطية، على مواقع التواصل، إلى أن بعض الأفارقة لا يتم إبلاغهم بنتائج اختباراتهم- بإصابتهم ب«كورونا» أم لا، وأن بعضهم يضطرون إلى الحجر الصحي دون معرفة نتائج اختباراتهم».

إلى ذلك، عُقد اجتماع بين زعماء الجالية الأفريقية«جوانغدون» والحكومة، بهدف إزالة التوترات. ويقال إن المشكلة ما زالت قائمة، رغم النتيجة الإيجابيةللاجتماع، ولا تزال السلطات تضايق الأفارقة. ويزعم بعض المتضررين أن عمليات الإخلاء لا تزال مستمرة على الرغم من القرارات التي صدرت في الاجتماع، والتي تهدف إلى وقف التمييز.



وقال أحد الأشخاص المتضررين، فضل عدم ذكر اسمه: «اجتمع قادة الجالية الإفريقية مع المسؤولين الحكوميين، في المدينة، قبل يومين، وتمحورت المناقشات حول جميع هذه القضايا، هذا لا يعني أن عمليات الإخلاء قد توقفت. فالكثير من الأفارقة في العراء الآن، تحت المطر، وليس لديهم مكان يذهبون إليه».



وفي حين يصف أميركيون الفيروس الجديد بأنه «فيروس صيني»، يقوم صينيون، الآن، بمضايقة الأفارقة بسبب الادعاءات التي لا أساس لها، بأنهم جلبوا الفيروس إلى بلادهم.

وفي مدينة «غوانزو»، جنوب الصين، تم طرد الأفارقة من منازلهم من قبل أصحاب العقارات، وفقا لتقرير لشبكة «سي إن إن»، التي أجرت مقابلات مع أكثر من 24 أفريقياً، يعيشون في المدينة، وأخبر الكثير منهم عن نفس التجارب؛ مثل تركهم بدون منزل، والخضوع لاختبار عشوائي لـ»كوفيد 19«، والحجر لمدة 14 يومًا في المنازل، على الرغم من عدم وجود أعراض أو الاتصال مع مرضى معروفين. ولم تستجب السلطات الصحية في المقاطعة ومكتب الأمن العام، لطلب»سي إن إن«، بالتعليق على الموضوع.



ويقول سكان أفارقة إن العداء المحلي لوجودهم ليس بالأمر الجديد، ولكن عندما ظهرت حالات الإصابة بالفيروس التاجي، في المجتمع الأفريقي، هذا الشهر، عملت جهات على تضخيم التوترات الحالية.



ويوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان: «منذ بداية تفشي الفيروس المستجد، دعمت الصين والدول الأفريقية بعضها البعض، دائماً، وكافحوا ضد الفيروس بشكل مشترك، أود أن أؤكد أن الحكومة الصينية تعامل جميع الأجانب في الصين على قدم المساواة، وتعارض أي ممارسات متباينة تستهدف مجموعات معينة من الناس، ولا تتسامح مطلقا مع الأفعال التمييزية».