تزامناً مع "كورونا".. تسجيل 512 إصابة بحمى الخنازير في كوريا الجنوبية

المصدر: سول - د ب أ

سجلت كوريا الجنوبية 12 حالة إصابة أخرى بحمى الخنازير الإفريقية في دببة برية، طبقاً لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.



و ذكر المعهد الوطني للبحوث البيئة أنه تم اكتشاف الفيروس في جيف 12 من الدببة البرية، التي تم العثور عليها في منطقتي هواشيون وشيورون بإقليم جانجون ومنطقة يونتشيون بإقليم جيونجي.



وبذلك ترتفع إجمالي الحالات الإصابة بالمرض الحيواني إلى 518 في البلاد، حيث تم تسجيل عدد كبير في مقاطعتي هواتشيون ويونتشيون الشرقيتين قرب الحدود بين الكوريتين.

وأعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10480 حالة.



وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن من بين الثلاثين حالة الجديدة بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 12 حالة، وجاءت 18 حالة من انتقال العدوى داخليا، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، كما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 211 ، بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.