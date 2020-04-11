ترامب: لدينا اقتصاد عظيم ولكننا نواجه أزمة شرسة ستؤثر على كثيرين

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم، إن العالم يواجه أزمة اقتصادية شرسة ستؤثر على كثيرين، مشيرا إلى أن هذه أكثر الأوقات حزنا في ضوء موت كثيرين بسبب فيروس "كورونا" المستجد.



وجاءت تصريحات ترامب، في المؤتمر الصحافي اليومي، لخلية الأزمة الأميركية حول جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".



وأوضح ترامب: "نحارب عدوا وخصما عنيدا يهاجم في كل مكان والأطباء يسعون لاكتشاف الحل".



وأضاف: "ترمب: الإمدادات الطبية تتدفق بصورة طبيعية للولايات ولا نحتاج حاليا لحلول طارئة".



وتابع قائلا: "لدينا اختبارات جيدة وأخرى تحت التطوير لمواجهة انتشار كورونا".



ومن جانب آخر قال ترامب: "لدينا أعظم اقتصاد في التاريخ ولكننا نواجه أزمة شرسة ستؤثر على كثيرين".



وأشار ترامب إلى أن فتح الاقتصاد لن يتم قبل التأكد من ضمان صحة الأميركيين.



وأردف بقوله "سأعمل بنصائح الأطباء، الذين قالوا إنه لا يمكن إعادة فتح الاقتصاد في مايو المقبل".



وعن مقاربة "مناعة القطيع" قال ترامب: "مقاربة مناعة القطيع تم تجريبها ولم تفلح في دول عدة".



وقال ترامب إن :هذه أكثر الأوقات حزنا في ضوء موت كثيرين ولكننا نؤدي عملا رائعا".



وعن تمويل منظمة الصحة العالمية قال ترامب: "سنصدر إعلانا مهما حول تمويل منظمة الصحة العالمية خلال الأسبوع المقبل".



وأوضح ترامب: "أعتقد أن منظمة الصحة العالمية ربما كانت تعلم بما يحدث في الصين".



وفي سياق متصل أشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة قد تصل إلى نقطة، يمكن أن نطالب فيها الناس بالبدء في التفكير إذا ما كان إجراء العمليات الجراحية اختياريا أو منع العمليات غير الضرورية".



من جانبها صرحت خلية الأزمة الأميركية حول كورونا، وقالت: "لم نواجه أزمة مماثلة ولا نستطيع أن نتوقع المخرجات"



وأشارت خلية الأزمة الأميركية إلى أنه من المهم الاستمرار في احترام الإرشادات الخاصة بمكافحة الوباء.