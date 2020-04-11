وفيات «كورونا» عالمياً تتخطى 100 ألف.. وإسبانيا إلى أدنى عدد في أسبوعين

المصدر: عواصم ■وكالات

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 100 ألف، حيث توفي 101 ألف و484 حالة، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و675 ألف حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 371 ألف شخص، فيما سجلت إسبانيا أدنى عدد وفيات في أسبوعين، بينما أعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من عودة «قاتلة» للوباء في حال التسرع برفع العزل.

وتم تسجيل 980 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 8958 وفاة، فيما قفز عدد الوفيات بفيروس كورونا في بلجيكا، ليتخطى الإجمالي 3000 وفاة، بينما ارتفعت حالات الوفاة في سويسرا إلى 805، والإصابات تزيد على 24300 إصابة.

ووصل إجمالي الإصابات المسجلة رسمياً بفيروس كورونا في ألمانيا، أمس، إلى 116304 حالات، فيما توفي ما لا يقل عن 2459 بالفيروس.

وأعلنت السلطات الإسبانية أنها أحصت أمس 605 وفيات بالوباء في 24 ساعة، وهي أدنى حصيلة تسجل في البلاد منذ 24 مارس.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 15843 أمس، من 15238 في اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في إسبانيا إلى 157022 اليوم، من 152446 أول من أمس.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية على مستوى قارة أوروبا بأعداد الوفيات والإصابات بعد إيطاليا.

وتوفي ما مجموعه 15 ألفاً و843 جراء المرض في إسبانيا التي تعد بين الدول الأكثر تضرراً من الوباء، والخاضعة لإجراءات عزل مشددة جداً منذ 14 مارس.

وعدد الإصابات المؤكدة تباطأ أيضاً في 24 ساعة (أكثر من 4500)، فيما تم زيادة عدد الفحوص، وبات العدد الاجمالي للإصابات في البلاد 157 ألفاً و22.

وعدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء بلغ 55 ألفاً و668.

ورغم أن الوباء بلغ ذروته بحسب السلطات الصحية، فإن الحكومة الإسبانية حذرت المواطنين من مخاطر التراخي في إجراءات العزل.

وتخضع البلاد لإجراءات عزل مشددة منذ 14 مارس، ومددت حتى 25 أبريل.

وأظهر إحصاء لـ«رويترز» أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 17 ألف شخص، أمس، على الرغم من وجود مؤشرات إلى أن بقاء الأميركيين في منازلهم أسهم في الحد من الإصابات الجديدة بالفيروس.

وتم تسجيل 450 إصابة بين العاملين والنزلاء داخل سجن في ولاية شيكاغو الأميركية.

وحذر مسؤولون أميركيون مواطنيهم من أن عليهم أن يتوقعوا أعداداً مزعجة من الوفيات جراء الإصابة بكورونا هذا الأسبوع حتى على الرغم من وجود ما يشير إلى تراجع أعداد المصابين الجدد في ولاية نيويورك، بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

ومع استعداد الكثير من الأميركيين للاحتفال بعطلة عيد القيامة غداً، حذر كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فوتشي من أنه من المبكر للغاية تخفيف القيود المفروضة على الأميركيين، وقال «الآن ليس وقت التوقف».

وطبقاً لإحصاء «رويترز» تمثل أعداد الوفيات في الولايات المتحدة ثاني أعلى حصيلة في العالم.

وبلغت حالات الإصابة في الولايات المتحدة أكثر من 472 ألفاً، أمس، وزادت بمقدار 30 ألفاً، إلى 35 ألف حالة يومياً، بعد أن أصبحت عمليات الفحص متاحة بشكل أكبر.

وتجاوزت الحصيلة في الكاريبي وأميركا اللاتينية 50 ألف إصابة، بينها أكثر من 2000 وفاة. والبرازيل هي أكثر دول المنطقة تضرراً مع 17847 إصابة و941 وفاة في صفوف 210 ملايين ساكن.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 3651، وشفاء 19 حالة جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 685، ووفاة ثلاث حالات جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 47.

وأعلنت الأردن شفاء ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا ومغادرتها المستشفى، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 164.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل حالة وفاة ثانية بالفيروس، وتسجيل ثلاث إصابات جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 266، فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 92، وعدد المصابين تجاوز الـ10 آلاف.

وسجلت الحكومة السورية 19 إصابة جديدة بالفيروس، وفقاً لمصادر روسية، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 27 إصابة جديدة، والعدد الإجمالي يصل إلى 609 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية خروج تسعة أشخاص من الحجر الصحي بعد تعافيهم من فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 590، فيما أعلنت الكويت عن 83 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 993.

وسجلت عُمان 27 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 484 مقابل ثلاث وفيات.

وسجلت تونس 15 إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 643 حالة، فيما سجلت المغرب ثماني وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 105 وفيات.

يأتي ذلك في وقت حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من إمكانية أن يتسبب «كوفيد-19» بـ«أسوأ تداعيات اقتصادية منذ الكساد الكبير» عام 1929 على المستوى العالمي.

وتبحث الأسرة الدولية عن حلول اقتصادية ودبلوماسية في مواجهة هذا المشهد، وسط إخفاقات في تخطي الانقسامات.

وفي أوروبا، توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لاتفاق سريع يشمل 500 مليار يورو متوافرة فوراً وصندوق إنعاش مستقبلي. ورحبت باريس بـ«اتفاق ممتاز» وبرلين بـ«يوم مهم للتضامن الأوروبي»، في حين أشادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بـ«اتفاق مبتكر».

وفي الولايات المتحدة، أعلن البنك المركزي قروضاً جديدة بقيمة 2300 مليار دولار لدعم الاقتصاد.

ولا تملك الدول الأخرى في العالم الوسائل الأميركية والأوروبية لدعم اقتصاداتها، فيما أعرب البنك الدولي عن خشيته من تسجيل «أزمة غذائية» في إفريقيا.

وفي لاغوس، الرئة الاقتصادية لنيجيريا، الدولة ذات العدد الأكبر من السكان في إفريقيا، تتردد عبارة «نحن جياع».

وفي غانا، قررت السلطات تمديد عزل أكبر مدينتين في البلاد لأسبوع، وهما العاصمة اكرا وكوماسي.

في المقابل، تتواصل الحياة في بوروندي بشكل طبيعي، وتبقى الحانات والكنائس مفتوحة.

وفي الهند يكابد الأكثر فقراً من أجل البقاء.