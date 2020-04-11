الكاظمي: الحكومة العراقية المقبلة ستكون حكومة خدمات

المصدر: بغداد ■د.ب.أ

قال رئيس الحكومة العراقية المكلف، مصطفى الكاظمي، الليلة قبل الماضية، إن الحكومة العراقية الجديدة ستكون حكومة خدمات، خادمة للشعب بالأفعال وليس بالأقوال، والجميع يتحمل مسؤولية نجاحها.

وقال في خطاب متلفز إن الحكومة «لن تكون حكومة غرف معزولة، وسنكون على خط الدفاع عن العراق، وسنستخدم كل العلاقات الداخلية والخارجية للدفاع عن العراق من خطر فيروس كورونا».

وأكد أن «سيادة العراق خط أحمر ولا يمكن المجاملة عليها؛ لأن العراق بلد عريق ويمتلك قراره السيادي»، وأن «سيادة العراق لن تكون قضية جدلية»، وأن «العراق للعراقيين».

وقال الكاظمي «إن السلاح، كل السلاح، هو من اختصاص الدولة، وليس من اختصاص الأفراد أو المجموعات»، وإن «القوات المسلحة ستقوم بواجبها لحصر السلاح بإجراءات حاسمة».

وأضاف «سنحمي حقوق ومطالب المتظاهرين، وبناء علاقات متوازنة مع الجيران والأصدقاء»، وأن «الأزمات لا تخدم العراق أبداً، ولن نسمح بإهانة أي عراقي من أية جهة كانت، داخلية أو خارجية، وعلينا أن نثق بالدولة في محاربة الفساد والفاسدين وإعادة النازحين؛ كونها مهمة وطنية لن نتخلى عنها».