روسيا تزود دولة إفريقية بزوارق عسكرية هجومية

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلنت المؤسسة العسكرية الروسية «روس أوبورون إكسبورت»، اليوم الجمعة، أنها بصدد تزويد دولة إفريقية بزوارق عسكرية هجومية عالية السرعة من طراز «بي كا 10».

وأصدرت المؤسسة الروسية بيانا جاء فيه: «لقد تم توقيع عقد توريد زوارق هجومية عسكرية من طراز»بي كا -10«عالية السرعة مع إحدى الدول في القارة الإفريقية».

وأضاف البيان: «إن شركة روس أوبورون إكسبورت للأسلحة وقعت عقدا مع طرف يمثل دولة تقع جنوبي الصحراء الإفريقية وستقوم الشركة بتسليمها زوارق عسكرية هجومية سريعة من طراز»بي كا -10«صنعت في شركة كلاشنيكوف للأسلحة»،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ولم يكشف البيان عن اسم هذه الدولة.

من جانبه، أعلن رئيس «روس أوبورون إكسبورت»، ألكسندر ميخييف، أن هذا العقد يعد الأول من نوعه لتلك الدولة وذلك بعد مرور أكثر من عشرين عاما على آخر اتفاق معها.

وأضاف ميخييف قائلا: «يعد هذا نجاحا استراتيجيا لروسيا في مجال تطوير التعاون العسكري الفني مع دول تلك المنطقة. لقد طورنا العلاقات مع هذه الدولة ونسعى لتوسيع جغرافية وجود الشركة في القارة الإفريقية. وهذا حافز قوي لزيادة حجم تعاوننا».

يذكر أن القوارب العسكرية الهجومية من طراز «بي كا -10» مصممة لنقل الأفراد ومجهزة بأسلحة نارية ومزودة بمحركين قويين وقادرة على الوصول إلى سرعة 40 عقدة ما يسمح لها بالمناورة السريع.