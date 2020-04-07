600 دولار لكل بالغ في سنغافورة للتغلب على تبعات "كورونا"

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن "ستريت تايمز"

تعتزم الحكومة السنغافورية الاستمرار في دعم العائلات مالياً، لمساعدتها على التأقلم مع تأثير وباء فيروس "كورونا"، وسيحصل جميع السنغافوريين الذين يبلغون من العمر 21 عاماً فما فوق، على مبلغ 600 دولار، في أبريل.

وفي فبراير، أعلنت الحكومة عن مدفوعات تتراوح بين 100 و300 دولار لكل سنغافوري بالغ؛ وفي مارس، تضاعف هذا المبلغ ثلاث مرات إلى ما بين 300 دولار و900 دولار.

وستكلف المدفوعات الإضافية، التي أعلن عنها يوم الاثنين، 1.1 مليار دولار إضافية. وقالت الحكومة إن عملية الدفع ستتم نقدًا، وبالنسبة لغالبية السنغافوريين الذين قدموا تفاصيل حساباتهم المصرفية إلى الحكومة، ستضاف مدفوعات التضامن إلى الحسابات المصرفية مباشرة بحلول 14 أبريل. وسيتسلم الباقي المساعدة المالية، عن طريق الشيكات، يتم إصدارها على مراحل لاحقًا، بدءًا من الـ30 من أبريل. وسيتم إخطار المواطنين المؤهلين عبر رسالة نصية قصيرة، بدءاً من الـ15 أبريل.

في غضون ذلك، دعت وزار الشؤون الاجتماعية، السنغافوريين الذين لا يزالون بحاجة إلى الدعم، التوجه إلى مكاتب الخدمة الاجتماعية والمراكز المجتمعية، للتقدم بطلب للحصول على مخصصات إضافية، من صندوق الإغاثة المؤقتة، ومنحة الدعم "كوفيد 19"، بالإضافة إلى صناديق أخرى.