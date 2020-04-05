السعودية: 4 وفيات جديدة بـ«كورونا» .. وعزل 7 أحياء بجدة

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع الإعلان عن إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في سبعة أحياء بمدينة جدة.

وتفصيلاً، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحافي، إلى تسجيل 140 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 2179 إصابة.

ولفت المتحدث إلى تعافي 24 حالة، موضحاً أن من إجمالي المصابين 1730 حالة نشطة لاتزال تتلقى المتابعة الصحية.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان أمس، إن السلطات أعلنت عن إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في سبعة أحياء بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، اعتباراً من أمس، في إطار إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. وأضافت الوزارة أنه سيتم «السماح لسكان الأحياء المشار إليها بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق منطقة العزل، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا حتى الثالثة عصراً».

وأشار البيان إلى أنه سيتم أيضاً منع الدخول والخروج من تلك الأحياء.

والأحياء هي: كيلو 14 جنوب، كيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، كيلو 13، بترومين.

وأكدت الوزارة أن جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها تستمر خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحياً، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

إلى ذلك، أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي خدمة لإصدار إذن الخروج للحالات غير الطارئة وقت منع التجول عبر تطبيق إلكتروني باسم « سعفني »، لتسهيل إصدار الأذونات للمواطنين، كما وجّه رئيس هيئة الهلال الأحمر بتشغيل غرفتي العمليات بالعاصمة الرياض ومدينة جدة، وزيادة عدد العاملين فيها في مناطق المملكة كافة لاستيعاب البلاغات الواردة للهلال الأحمر في ظل أزمة «كوفيد 19».

الكويت تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة عبدالله السند، أمس، تسجیل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن السند قوله، إن حالة الوفاة لمقیم هندي یبلغ من العمر 46 عاماً، أصیب بالفیروس.

وأشار إلى تسجيل 62 حالة إصابة جدیدة بالفیروس في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضیة، لیرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 479 حالة.