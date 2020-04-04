أميركا تتصدر قائمة البلدان بإصابات "كورونا".. وترامب: نحن في وضع جيد للانتصار في الحرب ضد الفيروس

المصدر: متابعة: هيا بجبوج - دبي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن البلاد تخوض حربا مع عدو غير مرئي وهو فيروس "كورونا"، معتبرا أن أميركا في وضع جيد للانتصار في الحرب ضد الفيروس، حيث تمتلك الاقتصاد الأكبر وستتعافى من أزمة "كورونا، وذلك خلال مؤتمر خلية الأزمة الأميركية حول فيروس “كورونا”.

واعتبر الرئيس الأميركي مدينة نيويورك البؤرة الساخنة لانتشار فيروس "كورونا" في أميركا، وشدد على أن الحكومة ستحاول تأمين الإمدادات الطبية اللازمة لنيويورك وكل الولايات، كما سيتم توفير العلاج للمواطنين الذين لا يملكون تأمينا طبيا.

وقال ترامب إنه سيتم توفير أكثر من 5 آلاف جهاز تنفس اصطناعي للولايات، كما سيتم بناء مستشفيات مؤقتة للمساعدة في مكافة “كورونا”.

وأضاف أن هناك اختبارات عدة لأدوية خاصة بعلاج كورونا تقوم الآن، و وهناك نتائج مبشرة لبعض الأدوية، ‏وستحدد هيئة الغذاء مدة الاختبارات اللازمة للقاح كورونا.

وأوصى الرئيس الأميركي الجميع بالبقاء في المنازل لتخطي أزمة كورونا، كما قال إن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة أمر ضروري للوقاية من الفيروس.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخطى فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا في أميركا 270 ألفا و473 حالة، لتتصدر بذلك قائمة البلدان من حيث عدد الإصابات، كما تم تسجيل 7077 حالة وفاة جراء الفيروس.



