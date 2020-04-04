ترامب: أجريت فحصاً ثانياً لفيروس كورونا جاءت نتائجه سلبية

المصدر: واشنطن ■أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، أنّه أجرى فحصاً لفيروس كورونا المستجد، هو الثاني منذ بدء تفشّي الوباء، مشيراً إلى أنّ نتيجته جاءت سلبيّة. وقال خلال مؤتمر صحافي «أجريتُ الفحص هذا الصباح»، مضيفاً أنّ نتيجة الاختبار جاءت «سلبية» لناحية الإصابة بـ«كوفيد-19». وهذا هو الفحص الثاني الذي يُعلن ترامب إجراءه. واستخدم هذه المرّة طريقة جديدة وسريعة للفحص، قال إنّها استغرقت دقائق لإتمامها وإنّ الأمر لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة للحصول على النتيجة. وأوضح ترامب «أجريتُ الفحص بدافع الفضول، لأرى سرعة عمل (الفحص). إنّه أسهل بكثير. لقد أجريتُ الاختبارين. الثاني أكثر متعة».