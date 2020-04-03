«كورونا» يهدد ووهان بؤرة الوباء الصينية بالتفشي مجددا

المصدر: بكين - وكالات

قال رئيس لجنة الحزب الشيوعي في مدينة ووهان الصينية إن سكان المدينة، بؤرة تفشي فيروس كورونا، يجب أن يعززوا إجراءات الحماية الذاتية وأن يتجنبوا الخروج إلا في الضرورة.



وفي بيان نشرته حكومة مدينة ووهان، قال وانغ تشونغ لين إن خطر حدوث عودة لوباء كورونا بالمدينة مازال كبيرا بسبب المخاطر الداخلية والخارجية وإنه يتعين مواصلة إجراءات الوقاية والسيطرة.

في الأثناء قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيس سجل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها حالتان انتقلتا محليا.

وأضافت اللجنة في بيان أن البر الرئيس سجل أيضا أربع وفيات جديدة حتى أمس كانت جميعها في مدينة ووهان،كبرى مدن مقاطعة هوباي، حيث بدأ تفشي المرض.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 81620 إصابة والوفيات 3322.

وذكرت اللجنة أنه تم أيضا أمس تسجيل 60 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض.

وقبل يومين وُضع حوالي 600 ألف شخص هم سكان منطقة جيا في مقاطعة هينان في وسط الصين في العزل بعد اكتشاف إصابة امرأة زارتها بكوفيد- 19.

وأعلنت محافظة جيا، الواقعة على بعد حوالي 800 كلم من بكين، الأربعاء أن سكانها لم يعد بإمكانهم مغادرة منازلهم دون تصريح.