عمدة لندن يستنجد بـ"تشيلسي وأرسنال" ضد فيروس كورونا

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (عن ديلي إكسبريس)

طالب عمدة لندن صديق خان، ناديي كرة القدم الموجودان في العاصمة البريطانية "تشيلسي، وأرسنال" تقديم الدعم في المعركة ضد تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، عن طريق تقديم موظفيهم ومنشآتهم كتطوع في جهود محاربة كورونا.



وعلى الرغم من أن الخدمات الصحية في بريطانيا تعمل على محاربة الفيروس إلا أن الموارد تبدو غير كافية، كما أن المشافي وصلت إلى طاقتها القصوى ولم تعد تستوعب المزيد.

وكتب خان في بيان موجه للناديين طلباً للمساعدة أنه "كان متعطشاً للاستفادة من الكادر الطبي لهذه الأندية، إضافة إلى منشآت التدريب الخاصة بها لاستخدامها كمشافي ميدانية لتعزيز طاقات خدمات الصحة البريطانية".



وقال خان في رسالته: "أعتقد أن الأندية البريطانية تقدم المساعدة، ولكني أعتقد أن أندية لندن لايزال بإمكانها تقديم المزيد، وليس هناك مساعدة يمكن اعتبارها صغيرة".

وتابع: "في الوقت الذي نعمل معاً لمعالجة تفشي فيروس كورونا، أظهرت الأندية اللندنية روح التشارك المجتمعي في تصديها لكورونا. وفي هذا الأسبوع كتبت لأندية العاصمة ما يمكن أن يقوموا به لمساعدة الخدمات الصحية الرائعة في بلادنا. وأشعر بالامتنان الكبير للرد الإيجابي الرائع الذي تلقيته منهم".

ولم يتم ذكر نادي توتنهام في الرسالة لأنه كان منخرطا في العمل لدعم العاملين في الخدمات الصحية.

وبدأت أندية كرة القدم وأفراد المجتمع في تقديم المساعدة في المعركة ضد وباء كورونا منذ البداية. وقام مالك نادي تشيلسي رومان ابراموفيتش بتقديم فندقه الواقع في "ستامفورد بردج" لاستخدامه من قبل موظفي الخدمات الصحية ولمساعدتهم في تقليل استخدامهم لوسائل النقل خلال تنقلهم بلندن، في حين قدم غاري نيفيل وريان غيغز، وهما من نادي تشيلسي، فندقهما الذي يملكانه في مانشيستر لدعم المعركة ضد كورونا.

وفي الوقت ذاته، بدأت أندية أخرى توزيع تذاكر الدخول إلى المباريات مجانا على موظفي الخدمات الصحية لاستخدامها عندما يتم استئناف المباريات، وقدمت أندية أخرى تبرعات إلى بنوك الأطعمة المحلية، والتي كانت في السابق تعتمد على أيام المباريات من أجل التبرعات.