إصابة طبيب التقى بوتين أخيراً بفيروس كورونا

المصدر: موسكو - وكالات

أصيب رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيس لمعالجة المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، دينيس بروتسنكو، بالوباء، وهو كان قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت وكالة إنترفاكس الروسية، والتلفزيون الرسمي الروسي، نقلاً عن المستشفى.

وسارع المتحدث باسم الكرملين إلى تأكيد أن الرئيس الروسي يجري فحوصاً مخبرية دورية، و«كلها طبيعية».

وأوردت وكالة إنترفاكس أن بوتين التقى، قبل أسبوع، دينيس بروتسنكو.

من جهة أخرى، صدق مجلس النواب الروسي، أمس، على تشريع لاحتجاز منتهكي الحجر الصحي لفترة تصل إلى سبعة أعوام.

كما أصدر المجلس قرارات بشأن نشر المعلومات، ففي حالة تم نشر معلومات غير صحيحة عن «كورونا»، وتسببت في إيذاء صحة فرد، فإنه قد يتم سجن الشخص المسؤول عن نشر هذه المعلومات لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام.

من جهة أخرى، وافق المجلس - بصورة مبدئية - على مشروع قانون، يتيح لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ بسبب وباء فيروس كورونا.