وفاة أشهر جراح في العالم بسبب فيروس كورونا

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن (عن ديلي ميل)

توفي الدكتور جيمس غودريش، 73عاماً، أحد أشهر الجراحين وأطباء أعصاب الأطفال في العالم، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان هذا الطبيب قد قام بفصل التوأمين جادون، وانايس، قبل 4 سنوات في مستشفى مونتيفيرو للأطفال، التابع للمركز الطبي في مدينة نيويورك، واستمرت العملية آنذاك 27 ساعة.



ووصف المستشفى التي يعمل بها غودريش، الطبيب الراحل بأنه "رجل متواضع ومحب للاهتمام بالأخرين، ولم يكن يكترث بالشهرة والأضواء، كما أنه كان محبوبا من قبل زملائه، والعاملين في المستشفى".



وأضاف المستشفى أن غودريش كان جراح أعصاب ماهر، كما أنه كان لطيفا في التعامل مع زملائه في الكادر الطبي. وقال الدكتور فيليب اوجوا مدير مستشفى مونتفيرو: "الدكتور غودريش كان شعلة لمستشفانا، وسنفتقده فعلا، لقد كان متفردا في مهارته وقدراته".



وقال المستشفى في تغريدة على موقع "تويتر": "المستشفى في حالة حداد على الدكتور غودريش جراح أعصاب الاطفال الذي قضى في 30 مارس".



وكان غودريش قد أمضى 30 عاما يعمل في مستشفى مونتفيرو كأحد رواد الجراحة العصبية، كما أنه كان أستاذا في الجراحة العصبية وطب الاطفال، والطب التحميلي، والجراحة الترميمية، في كلية ألبرت أينشتاين الطبية في الولايات المتحدة.

