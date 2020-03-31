التحالف ينفذ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية مشروعة للميليشيات الحوثية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، أمس، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تتبع الميليشيات الحوثية الإرهابية، شملت القدرات النوعية المتقدمة للميليشيات، كتخزين وتجميع وتركيب الصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار، ومخازن الأسلحة.

وقال المتحدث: «إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف، بشأن اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، مساء يوم السبت الماضي، والتي تعبر عن وحشية وهمجية هذه الميليشيات الإرهابية، ومن يقف وراءها في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً في ظل الوضع الصحي العالمي لمواجهة فيروس كورونا، وامتداداً للمسؤولية تجاه حماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة، واستجابة للتهديد الصاروخي الباليستي، فقد نفذت قيادة القوات المشتركة للتحالف عملية نوعية، لتحييد وتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتوافقت العملية مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية للتعامل مع التهديد القائم والوشيك».

وأوضح العقيد المالكي أن الأهداف التي تم تدميرها شملت القدرات النوعية المتقدمة للميليشيات الإرهابية، كتخزين وتجميع وتركيب الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، وأماكن وجود الخبراء من الحرس الثوري الإيراني، ومخازن الأسلحة، وتوزعت الأهداف العسكرية على عدد من المحافظات بمناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية، منها محافظة الحديدة بعد أن قامت الميليشيات الحوثية بتخزين الصواريخ بأنواعها، واستحداث مخازن للأسلحة، وتعزيز قدراتها القتالية بالمعدات والتعزيزات، بما لا يتوافق مع اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة، واتفاقية استوكهولم، وقد تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين، بعد أن قامت الميليشيات الحوثية باتخاذ الأحياء السكنية كمقار عسكرية، واتخاذ المدنيين كدروع بشرية.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تنفيذ الإجراءات الضرورية والحازمة، للتعامل مع هذه التهديدات والانتهاكات، وبما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.

وأفادت مصادر ميدانية، في محافظة مأرب، بتمكن قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف، أمس، من تحرير وتطهير ميسرة وقلب جبهة هيلان بصرواح غرب المحافظة، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي، تكبدت فيها الأخيرة عشرات القتلى والجرحى.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش اليمني استهدفت مواقع للميليشيات في جبهات صرواح والمخدرة والمشجح، كما استهدفت تعزيزات حوثية قادمة من أرحب بصنعاء. وأوضحت المصادر أن العشرات من عناصر الحوثي فروا، خلال الأيام الماضية، من جبهات صرواح على وقع ضربات الجيش والتحالف.

وفي البيضاء، شنت قوات الجيش اليمني هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات، في منطقة «ذي مضاحي» بجبهة الحازمية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثي، وتدمير آلية عسكرية للميليشيات.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، أكدت مصادر ميدانية استمرار المعارك الميدانية بين القوات المشتركة والميليشيات، في مناطق عدة بمدينة الحديدة، وجبهات جنوب المحافظة، على وقع الخروقات اليومية التي تمارسها الميليشيات.

الجيش اليمني يتمكن من تحرير ميسرة وقلب جبهة هيلان بصرواح، غرب مأرب.

قيادة قوات التحالف تؤكد استمرارها في تنفيذ الإجراءات الحازمة، للتعامل مع التهديدات.