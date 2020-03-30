ارتفاع وفيات «كورونا» في السعودية إلى 8.. وإجمالي الإصابات 1299

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، أمس، تسجيل أربع وفيات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات، كما أعلنت تسجيل 96 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1299 إصابة، لافتة إلى شفاء 29 مصاباً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 66 حالة.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه تنفيذاً للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً اعتباراً من أمس، وتعليق الدخول والخروج من محافظة جدة.

وأصدرت السلطات السعودية قراراً بتمديد العمل بتعليق الحضور إلى مقار العمل في القطاعين العام والخاص، وتعليق الرحلات الجوية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، وفي جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات المستثناة، حتى إشعار آخر.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 255 حالة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 67 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها خمس حالات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وثمانٍ مرتبطة بالسفر، فيما تخضع حالتان للتقصي الوبائي.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان لوزارة الصحة القول إن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة أصبح 167 حالة، فيما تماثلت 23 حالة للشفاء.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 547 حالة، وبقي مجموع الوفيات عند 42 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أن الحكومة تعتزم القيام بعملية أمنية لعزل المناطق الموبوءة بفيروس كورونا للحد من انتشاره في البلاد، وأكدت ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الصحية، لاسيما حظر التجول، والبقاء في المنازل حتى لا تحدث كارثة إنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 35 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 437 حالة، ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أول من أمس، عن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 576 حالة، وأوضحت أنه تم تسجيل ست حالات وفاة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 36 حالة، وكشفت عن خروج خمس حالات لمصريين من المصابين من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة.