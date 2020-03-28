شاهد.. أول فيديو ثلاثي الأبعاد لأضرار فيروس كورونا على الرئتين

المصدر: ترجمة - شريف مهدي

كشف فيديو ثلاثي الأبعاد، تداوله العديد من المواقع الأجنبية، أخيراً، كيف يدمر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رئتي المرضى، حتى قبل ظهور الأعراض.



وبحسب الموقع الإنجليزي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، فإن الفيديو الذي أنتجه مستشفى جامعة جورج واشنطن، كشف أن الصور تظهر تلفاً شديداً في رئتي رجل 59 عاماً يعاني ارتفاع ضغط الدم، ويحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي لمساعدته على التنفس.

وقال رئيس قسم جراحة الصدر بمستشفى جامعة جورج واشنطن، الدكتور كيث مورتمان، إن المريض لديه فيروس كورنا المستجد، وفشلت رئتاه في العمل بشكل صحيح.



وأضاف مورتمان أن المناطق التي تم تمييزها في الفيديو باللون الأصفر، تمثل أجزاء ملتهبة عندما تصاب الرئتان بالعدوى الفيروسية، ومن الواضح أن الضرر ليس موضعياً في منطقة واحدة، لكنه بدلاً من ذلك يغطي مساحات شاسعة من كلتا الرئتين، ما يوضح مدى السرعة والعدوانية التي يمكن أن تنتشر بها العدوى، حتى بالنسبة للمرضى الأصغر سناً.



وأشار إلى أنه بالنسبة للمرضى الذين يعانون بشكل أساسي مشكلات في التنفس، فإن الأضرار التي تلحق بالرئتين تكون سريعة وواسعة الانتشار، ويمكن أن تستغرق الرئتان وقتاً طويلاً للشفاء بعد ذلك.

مصادر:



1. تقرير شبكة "سي إن إن" عن فيديو كيف يدمر فيروس كورونا الرئتين

2. تقرير عن التقنية المستخدمة في صناعة الفيديو منشور بموقع مستشفى جامعة جورج واشنطن