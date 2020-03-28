السعودية تعلن تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسجيل حالة وفاة لمواطن في الرياض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أربع حالات.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1203 حالات، وتم تسجيل حالتي تعافٍ جديدتين، ليصبح مجموع الحالات المتعافية (37) حالة.

#الصحة تعلن عن تسجيل (99) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل حالة وفاة لمواطن في الرياض رحمه الله، وتسجيل حالتي تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (37) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/KdMILfxNIn — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 28, 2020