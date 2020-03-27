البرلمان العربي يؤكد أهمية نتائج قمة العشرين لمواجهة أزمة "كورونا"

المصدر: القاهرة - وام

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أهمية النتائج التي تمخضت عنها قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية - التي انعقدت عن بعد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية- لمواجهة أزمة كورونا العالمية وتداعياتها على كافة الصعد .

وطالب السلمي - في بيان أصدره اليوم من قمة دول مجموعة العشرين برسم "خطة عمل واضحة" لتنسيق الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم، سواء من حيث العمل على ضمان توفير المعدات الطبية اللازمة لمواجهة الأزمة ووضع الميزانيات الكفيلة لذلك، أو من حيث تبادل الخبرات بشأن المحاولات الجادة التي تُبذل من أجل إيجاد لُقاح فعال ضد هذا الوباء.

وشدد على أهمية الاتفاق على بعض الحلول العاجلة التي من شأنها تخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية على الدول والشعوب النامية الأكثر تضرراً من هذا الوباء، انطلاقاً من المسئولية العالمية الملقاة على عاتق دول مجموعة العشرين، وتنسيق الجهود العالمية في مكافحة جائحة كورونا.