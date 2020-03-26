وفيات «كورونا» تتخطّى 19 ألفاً في العالم وتزايد الإصابات

المصدر: عواصم - وكالات

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقلّ عن 19246 شخصاً في العالم منذ ظهوره للمرة الأولى في ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة «فرانس برس» استناداً إلى مصادر رسمية، أمس، فيما باتت إسبانيا حالياً ثاني دولة أكثر تضرراً جراء المرض بعد إيطاليا.

وتم تشخيص أكثر من 427 ألفاً و940 إصابة في 181 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. وعدد الإصابات المشخّصة لا يعكس سوى جزء بسيط من الحالات الحقيقية بعد أن أصبح العديد من الدول يكتفي بفحص الأشخاص الذين يجب إدخالهم إلى المستشفيات.

وأحصت إيطاليا التي سجّلت أول وفاة جراء الفيروس في أواخر فبراير، 6820 وفاة من أصل 69176 إصابة. وتعتبر السلطات الإيطالية أن 8326 شخصاً تعافوا من المرض.

وباتت إسبانيا حالياً ثاني دولة أكثر تضرراً جراء المرض بتسجيلها 3434 وفاة من أصل 47610 إصابات وقد تعافى 5367 شخصاً.

والدول الأكثر تضرراً بعد إيطاليا وإسبانيا هي الصين مع 3281 وفاة من أصل 81218 إصابة، وإيران التي أعلنت عن 2077 وفاة من أصل 27017، وفرنسا بتسجيلها 1100 وفاة من أصل 22302 إصابة، والولايات المتحدة مع 600 وفاة من أصل 55225 إصابة.

وأعلنت الكاميرون والنيجر تسجيل أولى الوفيات جراء الفيروس على أراضيهما. وأعلنت من جهتها ليبيا ولاوس وبيليز وجزيرة غرينادا ومالي وجزيرة دومينيكا تشخيص أولى الإصابات على أراضيها.

وأحصت أوروبا، عند ظهر أمس، 226340 إصابة (12719 وفاة) وآسيا 99805 إصابات (3593 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 51304 إصابات (624 وفاة) والشرق الأوسط 32118 إصابة (2119 وفاة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 7337 إصابة (118 وفاة) وأوقيانيا 2656 إصابة (تسع وفيات) وإفريقيا 2382 إصابة (64 وفاة).

وأُعدت الحصيلة بناء على البيانات التي جمعتها مكاتب وكالة «فرانس برس» من السلطات الوطنية المختصة ومن منظمة الصحة العالمية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس، أن البر الرئيس الصيني سجل انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في اليوم السابق، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيس الصيني إلى 81218.

وبلغ عدد وفيات الجائحة في البر الرئيس 3281 حتى نهاية أمس بزيادة أربع حالات عن اليوم السابق.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش بتنفيذ تدريبات عسكرية لمواجهة انتشار الفيروس.

وارتفع عدد الإصابات في روسيا إلى 658، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة في الهند إلى 11 حالة، في حين تجاوزت الإصابات 560 حالة.

عربياً، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس، فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية تعافي أربعة مصابين ليرتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 43، وتسجيل أربع إصابات جديدة.

وسجل لبنان 29 إصابة جديدة، فيما أعلنت وزارة الصحة التونسية وفاة شخص رابع مصاب بالفيروس، بينما أكد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.

وفي طهران، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إن طهران تعتزم فرض حظر للسفر في عطلة السنة الفارسية الجديدة وللتجمعات التقليدية في المتنزهات، وذلك مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في إيران إلى 2077، وتعداد المصابين بالمرض يتخطى 27 ألفاً.

وفي إسرائيل تم تسجيل خامس وفاة بالفيروس وإجمالي الإصابات 2030، والحكومة تقرر تقييد حركة التنقل اعتباراً من الثامنة مساء أمس، وتمنع السكان من مغادرة منازلهم إلا للتزود بالغذاء والدواء.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، غاسيندا أرديرن، حالة الطوارئ الوطنية إذ تستعد البلاد لإغلاق كامل في منتصف الليل لمكافحة تفشي الفيروس.

وصرحت بلدية مدينة نيويورك أن عدد الحالات المصابة وصل إلى 14776 إصابة بفيروس كورونا في المدينة، وعدد الوفيات الجديدة 131 شخصاً.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا، التي تسببت في إغلاق مؤسسات تجارية في أماكن كثيرة بالبلاد قد تؤدي نفسها إلى حالات انتحار أو وفيات أخرى.

ويتخطى عدد الأشخاص المشمولين بتدابير العزل المنزلي حول العالم لمكافحة فيروس كورونا 2.6 مليار نسمة حين تدخل تدابير الإغلاق المفروضة في الهند حيز التنفيذ.

وكشف تقرير إخباري عن أن محادثات بدأت بين أحزاب سياسية في تركيا، من أجل إطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء، بسبب المخاوف من اتساع انتشار الفيروس.

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوجه الجيش بتنفيذ تدريبات عسكرية لمواجهة انتشار الفيروس.

- طهران تعتزم فرض حظر للسفر في عطلة السنة الفارسية الجديدة، وللتجمعات التقليدية في المتنزهات.

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إصابة جديدة في لبنان، فيما أعلنت وزارة الصحة التونسية وفاة شخص رابع مصاب بالفيروس.