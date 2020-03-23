قطار شحن صيني لمساعدة أوروبا في مكافحة "كورونا"

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

غادر قطار شحن يحمل كمامات وإمدادات أخرى متبرع بها لمكافحة فيروس كورونا الجديد مدينة ييوو شرقي الصين صباح يوم السبت متوجها إلى مدريد باسبانيا.

ووقالت وكالة "شينخوا" الصينية أن التبرعات شملت 110 آلاف كمامة جراحية و766 بدلة واقية. وهو أول قطار شحن بين الصين وأوروبا ينقل إمدادات لمكافحة الوباء إلى أوروبا وسيصل إلى مدريد خلال أسبوعين تقريباً.

ولن يتم فرض رسوم نقل على أي مؤسسة أو مجموعة أو فرد يتبرع بمواد مكافحة الوباء إلى إسبانيا. وقال فنغ شيوي بين، الرئيس التنفيذي لشركة ييوو تيانمنغ للاستثمار الصناعي وهي مشغل خاص لخدمة القطارات، إن القطار من ييوو إلى مدريد سيزيد من تردده من رحلة واحدة أسبوعيا الى رحلتين أسبوعياً.

هذا وتم إطلاق نحو 1200 قطار لنقل 96700 حاوية إلى أوروبا منذ تشغيل أول قطار شحن من ييوو إلى مدريد في نوفمبر 2014.