تونس تعلن جزيرة جربة بؤرة لتفشي «كورونا»

المصدر: تونس - وكالات

أعلنت تونس جزيرة جربة الواقعة جنوب شرقي البلاد بؤرة لتفشي «كورونا.

وذكر وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي في مؤتمر صحافي أن المنطقة تم عزلها وتطويقها، لافتًا إلى أن تفشي كورونا في جربة جاء لعدم التزام العائدين من الخارج بالحجر الصحي.

وتعهدت وزارة الصحة التونسية اليوم بتشديد إجراءات الحجر الصحي فيها وغلق منافذها إذا استدعى الأمر ذلك.

وقالت مديرة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة إن جزيرة جربة تعد بؤرة لفيروس كورونا بعد التأكد من ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس وتسجيل انتقال أفقي للعدوى محذرة من أن التطور المتسارع للعدوى في الجزيرة كان بسبب عدم الالتزام بالحجر الصحي الذاتي ومخالطة أشخاص للحالات المصابة.

وسجلت تونس اليوم 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة إلى 75 حالة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن حظر التجوال في البلاد اعتباراً من الـ 6 مساء حتى 6 صباحًا يوميًا في كل أنحاء الدولة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا.

وأوصى قيس سعيد المواطنين بعدم التنقل إلا للضرورة القصوى، وتجنب التجمعات، وذلك للحد من انتشار فيروس كوفيد - 19، مشيرًا إلى أن الجيش والشرطة سيتوليان عملية التأمين.