الأردن يعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس #كورونا

أعلن الأردن عن تسجيله 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 99 إصابة.

وتفصيلا، أوضح وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة، مساء السبت، أن 5 من الحالات الجديدة جاءت إثر حفل الزفاف في إربد، وحالة من المحجور عليهم في أحد فنادق العاصمة عمّان بعد أنّ تم فحصه.

وتابع جابر أن 3 حالات من المصابين هم مخالطون لإحدى الممرضات المعزولات والتي أصيبت نتيجة مخالطتها لشخص قدم من الخارج، وحالتان من الجنسية العراقية خالطا أبيهما، وكانت العائلة أتت من الخارج وتمّ عزل الأب بعد ثبوت إصابته.."، مشيراً إلى أنّ أحد المصابين كان مخالطاً لأخيه بعد أن زاره لقدومه من إسبانيا.

وبين أنه توجد حالة أيضا، تم رصدها في الجامعة الأردنية ويجري تحري سبب الإصابة، بالإضافة إلى حالة أخرى يتمّ التحري عن سبب الإصابة، وحالة في الخدمات الطبية وهي لشخص قدم من الخارج.

وقال زير الصحة "إنّ هذا الرقم ليس كبيراً جداً ولكنه مؤشر خطير، ذلك أنّ قلة لم تلتزم بتعليمات الصحة العامة واستهترت وربما تؤدي إلى زيادة العدد، وكذلك سلبنا جميعاً حريتنا مجبرين بينما كنا ننظر إلى الأمام نتيجة هذا المرض ونتيجة استهتار بعض الناس".