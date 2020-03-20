المفوضية الأوروبية تقرر إنشاء مخزون احتياطي للمعدات الطبية

المصدر: بروكسل - وام

قررت المفوضية الأوروبية إنشاء مخزون استراتيجي للمعدات الطبية، مثل أجهزة التنفس والأقنعة الواقية لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي في سياق جائحة «كوفيد-19».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، إنه مع إرساء أول احتياطي أوروبي مشترك على الإطلاق للمعدات الطبية الطارئة، سيتم وضع آلية يستفيد منها الجميع، وسيشتمل جزء المعدات الطبية من المخزون على عناصر مثل المعدات الطبية للعناية المركزة مثل أجهزة التهوية، ومعدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة القابلة لإعادة الاستخدام واللقاحات والعلاجات ومستلزمات المعامل والمختبرات.

وقال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، جانيز لينارزيتش: «إن الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات لتقديم المزيد من المعدات إلى الدول الأعضاء، وإنه بصدد إنشاء مخزون إنقاذ من الاتحاد الأوروبي للحصول بسرعة على الإمدادات اللازمة لمحاربة فيروس كوفيد-19».