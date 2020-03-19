الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا

المصدر: كونا - الإمارات اليوم

أعلنت دولة الكويت اليوم شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي قوله إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس والتي تعود لمواطنتين كويتيتين و مقيمة إيرانية.

وأوضح أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.