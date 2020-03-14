تعافي 9 حالات من «كورونا» في البحرين.. والكويت تنفي «حظر التجول»

المصدر: الكويت والمنامة ■وكالات

أعلنت مملكة البحرين تعافي تسع حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، لسبعة من مواطني المملكة وسيدة مصرية وأخرى تايلاندية وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج وفق أفضل المعايير الدولية، حسبما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 44 حالة حتى الآن في البحرين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزارة قولها، إنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوص المختبرية لهم والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبياً حسب الإجراءات المتخذة بهذا الصدد بما يحفظ صحة الجميع وسلامتهم.

من ناحية أخرى، نفى رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، أمس، مجدداً صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المزرم قوله، على الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن قرارات الحكومة تعلن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام، ودعا إلى تطبيق تعليمات وإرشادات وزارة الصحة الوقائية بما فيها وقف التجمعات والابتعاد عنها.