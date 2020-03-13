الكويت توقف صلاة الجمعة والجماعة بسبب فيروس كورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قررت وزراة الأوقاف الكويتية إيقاف صلاة الجماعة في المساجد، من بينها صلاة الجمعة، والاكتفاء بالآذان فقط، اعتبار من اليوم الجمعة، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا.

وكانت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية قد أصدرت إثر اجتماعها أمس الخميس فتوى بأنه في حال وجود وباء سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهرا في منازلهم.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن «الفتوى رقم 18/20 تقول إنه في حال وجود وباء، سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهرا في منازلهم».

وأول امس الأربعاء أعلن الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم،، إجازة رسمية أسبوعين للقطاعين الحكومي والخاص اعتبارا من أمس الخميس،مضيفاً أنه تقرر تعليق الطائرات التجارية اعتبارا من الجمعة حتى إشعار آخر.. وقصر الرحلات على الكويتيين وأقاربهم وذلك في خطوة من شأنها احتواء فيروس كورونا.