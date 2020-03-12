بالفيديو.. لحظة وفاة طالبة مصرية في الشارع بجوار زميلتها

المصدر: متابعات – سمير سعيد

توفيت جامعية مصرية إثر سقوط أجزاء من حائط على رأسها، أثناء سيرها بجانب زميلتها، بمدينة الواسطى ببني سويف.

ونشرت صحيفة الوطن المصرية مقطعاً مصوراً للحادث، الذي رصدته كاميرة مراقبة، يظهر الطالبة إيمان نادي عبدالحميد، طالبة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم المصرية، تسير بجانب زميلتها، وهما في طريق عودتهما من الجامعة، وفجأة تنهار أجزاء من الحائط على رأس الفتاة، وسقطت على الأرض ميتة، بينما أصيبت زميلتها بالفزع من مشهد الحادث الذي قتل زميلتها في الحال.

أسرعت الفتاة الناجية من الموت ناحية زميلتها، في محاولة لإنقاذها مع المارة الذين شاهدوا المشهد الباكي، إلا أن الجميع تأكد من وفاة الطالبة إيمان.