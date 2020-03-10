باباجان حليف أردوغان السابق يبدأ إجراءات تأسيس حزب جديد

المصدر: إسطنبول - د.ب.أ

بدأ وزير الاقتصاد التركي السابق، علي باباجان، رسمياً عملية تأسيس حزب جديد، في تحدٍ للرئيس رجب طيب أردوغان، وحزبه الحاكم «العدالة والتنمية». وذكرت تقارير إعلامية أن باباجان قدم الأوراق المطلوبة للتسجيل لوزارة الداخلية في العاصمة أنقرة، أمس.

وحمل الحزب الجديد اسم «الديمقراطية والتقدم»، حيث لم تصدر ترجمة رسمية للاسم بعد.

وبهذا يبدأ باباجان، الذي كان عضواً مؤسساً للحزب الحاكم، رسمياً معارضته لأردوغان. وكان قد استقال من الحزب في يوليو الماضي.

كما أن من الأعضاء المؤسسين البرلماني الألماني التركي مصطفى ينر أوغلو، الذي استقال مثله مثل آخرين من الحزب الحاكم العام الماضي. ووفقاً له فإن عدد الأعضاء المؤسسين للحزب 90 عضواً.