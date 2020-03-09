وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

المصدر: الرياض-وام

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن الحالة الأولى هي لمواطن مخالط لحالة سابقة بمحافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى بالمحافظة، مضيفة أن الحالتين الثانية والثالثة هما لسيدتين من الجنسية البحرينية، قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، وتم عزلهما في المستشفى بالمحافظة نفسها.

وأوضحت أن الحالة الرابعة هي لمقيم أميركي عائد من السفر، ومر بالفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معدٍّ للعزل بمدينة الرياض، لافتة إلى أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد بلغ 15 حالة.