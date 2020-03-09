إيران تعلن 49 وفاة جديدة بـ «كورونا».. وحصيلتها ترتفع إلى 194

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى 194، بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، وفيما حذر مسؤول كبير في قطاع الصحة بالولايات المتحدة من انتشار الفيروس، أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية لاحتواء تفشي «كورونا».

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، عن 49 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ، وهو أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة في إيران منذ الإعلان الرسمي عن الإصابات الأولى بالمرض في 19 فبراير.

ويرفع العدد حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 194 وفاة في إيران، إحدى الدول الأكثر تأثراً بالمرض خارج الصين، بؤرة كورونا.

وصرّح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 6566 بعد تسجيل 743 إصابة جديدة.

من جهة أخرى، نقلت وكالة إيران للأنباء عن بيان لمنظمة الطيران المدني أن شركة إيران للطيران علّقت جميع الرحلات الجوية للوجهات الأوروبية.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن البيان، أنه في ضوء «القيود التي فُرضت على رحلات (إيران للطيران) من قبل أوروبا لأسباب غير واضحة، جرى تعليق جميع رحلات (إيران للطيران) إلى الوجهات الأوروبية حتى إشعار آخر».

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، السبت، حالة التأهب القصوى في ثلاث محافظات بسبب فيروس كورونا، هي: قم، جيلان، مازندران.

وفي واشنطن، قال مدير وحدة الأمراض المعدية في معهد الصحة الوطني، أنتوني فوسي، لبرنامج «ميت ذا برس» على محطة «إن.بي.سي»، أمس، إن مؤشرات انتشار فيروس كورونا في بلاده «ليست مشجعة»، وحذر من أن الأميركيين عليهم التفكير بتروٍ بشأن حضور أي تجمعات كبرى.

وقال «أعتقد أن لدينا إلماماً أفضل بنطاق التفشي بمرور الأيام. للأسف هذا الإلمام الأفضل ليس مشجعاً، لأننا نشهد انتشاره وسط تجمعات سكانية».

وفي جنيف، أشاد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال تيدروس في تغريدة: «الحكومة والشعب الإيطالي يتخذان خطوات جريئة وشجاعة، تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا».

وفي الصين، قالت السلطات، أمس، إن 10 أشخاص قُتلوا، ولايزال 23 محاصرين تحت الأنقاض، إثر انهيار فندق كان يُستخدم للحجر الصحي لأشخاص تحت الملاحظة، خشية إصابتهم بفيروس كورونا في مدينة تشيوانتشو.

وجاء انهيار المبنى فيما استمر تباطؤ انتشار مرض (كوفيد-19)، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في الصين.

وفي مسقط، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة وجمهورية مصر العربية، اعتباراً من أمس، ولمدة شهر، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وفي روما، قالت محطة راي الرسمية الإيطالية، أمس، إن حاكم منطقة بييمونتي ألبرتو شيريو مصاب بفيروس كورونا، ليصبح بذلك ثاني حاكم إقليمي يصاب بالمرض خلال 24 ساعة.