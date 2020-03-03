الإمارات تشارك في الدورة الـ 153 لـ «مجلس الجامعة» بالقاهرة

المصدر: القاهرة - وام

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية، التي انطلقت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سلطنة عُمان، للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر غداً بالقاهرة.

ويمثل الدولة وفد يترأسه سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، جمعة مبارك الجنيبي، ويضم هاني بن هويدن، ممثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقال وكيل وزارة الشؤون الخارجية العمانية رئيس الدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، خليفة بن علي الحارثي، في كلمة بالجلسة الافتتاحية للدورة، إن سلطنة عمان ستعمل مع جميع الدول الأعضاء بالجامعة العربية، لخدمة القضايا العربية المشتركة بكل أمانة وإخلاص، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي هي قضية العرب الأولى، والتي تمر بمرحلة مفصلية تتطلب التكاتف لمساعدة الفلسطينيين للحصول على حقوقهم.

وأضاف أن القضايا العربية الأخرى تمر من سيئ إلى أسوأ، مؤكداً أهمية التضامن العربي لمعالجتها، لتحقيق الأهداف المنشودة للشعوب العربية، وآمالها بتحقيق السلم والأمن.

ويناقش المندوبون الدائمون، على مدى يومين، مشروع جدول أعمال الدورة، والذي يتضمن ثمانية بنود رئيسة، تتضمن مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية.