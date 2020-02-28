اجتماع عربي طارئ الشهر المقبل لـ«مراجعة خطط» مواجهة «كورونا»

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

قرر وزراء الصحة العرب، أمس، عقد اجتماع طارئ على مستوى الخبراء، الشهر المقبل، في القاهرة لـ«مراجعة خطط الاستعداد والترصد» لفيروس كورونا المستجد، بحسب بيان رسمي.

وأكد البيان، الذي صدر على هامش الدورة العادية لمجلس وزراء الصحة العرب التي افتتحت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة «عقد اجتماع طارئ استثنائي على مستوى الخبراء لدى وزارات الصحة العربية، لمراجعة خطط الاستعداد والترصد وتبادل الخبرات، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2020 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية».

وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع تقرر بعد «تصاعد خطر انتشار هذا المرض لمختلف دول العالم، بما فيها بعض الدول العربية».