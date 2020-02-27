ارتفاع وفيات "كورونا" في إيطاليا إلى 14 حالة

المصدر: روماد –د ب أ

أعلن رئيس هيئة الدفاع المدني في إيطاليا، انجيلو بوريلي، اليوم الخميس إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد ارتفع إلى 528 حالة، من بينهم 40 شخصا تعافوا من الفيروس.

وقال بوريلي إن إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا سجل 37 حالة شفاء، بالإضافة إلى ثلاثة حالات شفيت في روما في وقت سابق.

وأوضح بوريلي في مؤتمر صحافي بمقر الوكالة في روما أن عدد الوفيات ارتفع إلى 14 حالة، ولكنه أضاف أن العدد مازال قيد التحقق.

وأشار بوريلي إلى أن من بين 528 حالة مصابة مؤكدة بالفيروس، تخضع نحو 282 حالة لمزيد من التدقيق من جانب المعهد الوطني للصحة.