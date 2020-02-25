وسائل إعلام مصرية: وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، اليوم، عن عمر يناهز الـ91 عاماً، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وبحسب الوسائل، فإن مبارك توفي بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات الخاصة بهم، في الوقت الذي لاتزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة الصمت، ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن الوفاة.

من جانبه، أكد صهر مبارك، منير ثابت، ضابط الجيش السابق لوكالة الأنباء الفرنسية، وفاة الرئيس المصري الأسبق، وقال إن مبارك "توفي بمستشفى (الجلاء العسكري شرق القاهرة)، والرئاسة المصرية ستتولى أمور الجنازة".

وكانت ترددت أنباء، في وقت سابق من اليوم، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خصوصاً مع تدهور حالته الصحية مجدداً، ودخوله العناية المركزة.