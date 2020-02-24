البرلمان العراقي يصوّت على حكومة محمد علاوي الأربعاء

المصدر: بغداد - وكالات

حدد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، بعد غد الأربعاء، موعداً لعقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.

ونقلت قناة «السومرية» عن مصدر سياسي قوله إن بعض الكتل السياسية وضعت شروطاً على علاوي، وبعض هذه الشروط عصية على التنفيذ، موضحاً أن من هذه الشروط إخراج القوات الأجنبية، وتحديداً الأميركية من البلاد، فيما طالبت كتل أخرى بضمان حصصها من المناصب والمكاسب، فضلاً عن جملة شروط أخرى يفترض أن تنفذها الحكومة الجديدة، مثل إعادة النازحين لمدنهم وحسم ملف المخطوفين والمقابر الجماعية، وإعمار مدن شمال وغرب العراق، وملف المعتقلين في السجون، والتوازن الوظيفي داخل مؤسسات الدولة العراقية.

وشدد الرئيس العراقي برهم صالح، في بيان، أمس، على ضرورة تطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتهيئة فرص عمل للعاطلين، مؤكداً أهمية إتاحة الفرص المتساوية في التعيين أمام العراقيين، وأكد عقب استقبال، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود محمد عبد، والوفد المرافق له، على ضرورة تطوير الجهاز الإداري، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة، وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة، والعمل على تحقيق الإصلاح المؤسساتي، وتهيئة فرص عمل للعاطلين، وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إلى ذلك، قالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، إن قانون حرية التعبير والجرائم المعلوماتية سيطرح من جديد على مجلس النواب لغرض مناقشته والتصويت عليه، بعد تشكيل الحكومة الجديدة وإقرار الموازنة العامة، وأوضحت في تصريح صحافي أن مشروع القانون يعد من أولويات المجلس في الفترة المقبلة.

وأكدت اللجنة أن العراق بحاجة ماسة لتشريع قانون حرية التعبير وحق التظاهر الذي كفله الدستور في المادة 38، وكذلك الحدّ من الجرائم المعلوماتية.

مصدر سياسي: بعض الكتل طالبت بضمان حصصها من المناصب والمكاسب.