جوازات السفر البريطانية تعود إلى لونها الأزرق

المصدر: لندن - رويترز

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية العودة الى استخدام جوازات السفر التقليدية ذات اللون الأزرق الشهر المقبل، بدلاً من جوازات سفر الاتحاد الأوروبي ذات اللون العنابي المستخدمة منذ عام 1988.

وتمثل العودة لاستخدام جوازات السفر الزرقاء إحدى نقاط الفخر لبريطانيين كثيرين صوّتوا لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى عام 2016، على الرغم من أن شركة فرنسية هولندية هي التي ستتولى إعداد جوازات السفر الجديدة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل: «بالعودة إلى التصميم الأزرق والذهبي المميّز، سيتم ربط جواز السفر البريطاني مرة أخرى بهويتنا الوطنية».