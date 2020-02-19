محمد علاوي يرفض مقترحات كردية بشـأن تشكيل الحكومة العراقية

المصدر: بغداد Àوكالات

كشفت كتلة «الجماعة الإسلامية الكردستانية النيابية» في العراق، أمس، عن رفض رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مقترحات الحزبين الكرديين الرئيسين بشأن تشكيل الحكومة.

وقال رئيس الكتلة سليم شوشكي، في تصريحات صحافية، إن «رئيس الوزراء المكلف لم يجتمع بالقوى الكردية، ورفض مقترحات الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني»، نافياً «وجود اجتماع سري لعلاوي بالقوى الكردية في إقليم كردستان».

وفي وقت سابق، بحث علاوي، ورئيس المجلس الأعلى السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، ملف تشكيل الحكومة الجديدة ومطالب الكرد فيها، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للاتحاد الوطني.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للاتحاد الوطني الكردستاني «ضرورة دعم حكومة وطنية فعالة تضمن حقوق الكرد الدستورية والمالية وتشكيل حكومة على أساس تحقيق التوازن بين جميع المكونات والقوميات وتنفيذ مطالب المتظاهرين».

من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مع نظيره الدنماركي ييبي كوفود، أمس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارة الدنماركية في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن «الحكيم التقى نظيره الدنماركي كوفود، واستعرض معه تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، والارتقاء بها في سائر المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية وتشجيع المُستثمِرين الدنماركيين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق».

على صعيد آخر أعلنت قيادة عمليات البصرة، أمس، انطلاق المرحلة الأولى من التعزيزات الأمنية قرب الحقول النفطية بمحافظة البصرة.

وقال قائد عمليات البصرة، الفريق قاسم نزال، في تصريحات صحافية: «القيادة شرعت بالمرحلة الأولى لتعزيز التواجد الأمني بالقرب من الحقول والمنشآت النفطية في مناطق السويب وحقل مجنون».