اليابان تحد من التجمعات وتلغي خطاب الإمبراطور لاحتواء تفشي «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت اليابان، أمس، أنها ستحد من التجمعات العامة في طوكيو لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد، بما يشمل إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور، وقال البلاط الإمبراطوري، إنه نظراً للظروف سيتم إلغاء الخطاب الذي كان من المقرر أن يلقيه الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة عيد ميلاده في 23 فبراير الجاري، فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية «دايموند برنسيس» الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما، إلى 454 حالة إصابة.

وكان الخطاب الذي تم إلغاؤه هو الأول للإمبراطور ناروهيتو منذ تتويجه العام الماضي، ويجتذب الخطاب الإمبراطوري عادة عشرات الآلاف من الحضور للساحة الداخلية للقصر الإمبراطوري في قلب طوكيو.

وتزايد عدد المصابين بعدوى كورونا في اليابان، أغلبهم من ركاب سفينة سياحية راسية في ميناء يوكوهاما، وأعلن مستشفى خارج العاصمة طوكيو أنه سيمتنع عن استقبال مرضى جدد، بعد أن تأكدت إصابة أحد أفراد الطاقم الطبي بالفيروس عقب مشاركته في علاج مريض توفي بكورونا هذا الشهر.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن خامس رحلة حكومية جوية خاصة وصلت إلى طوكيو وعلى متنها 65 يابانياً أعادتهم من مدينة ووهان في وسط الصين، ويصل بذلك عدد من أعادتهم الحكومة من المدينة إلى 763.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، أمس، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد على متن السفينة السياحية «دايموند برنسيس» الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما، ليبلغ بذلك عدد الحالات المصابة على متن السفينة 454 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن مسؤولي وزارة الصحة فحصوا حتى الآن 1723 راكباً على متن السفينة، التي تحمل 3700 راكب، بالإضافة إلى طاقم العمل، وقالت الوزارة إن من بين المصابين الجدد 43 يابانياً. وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن أكثر من 200 أسترالي ونيوزيلندي مازالوا عالقين على متن السفينة اليابانية، وسوف يتم نقلهم لأستراليا غداً، فيما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أنه ثبتت إصابة 14 أميركياً بفيروس كورونا خلال إجلاء أكثر من 300 أميركي وأفراد عائلاتهم من السفينة.

• واشنطن تعلن إصابة 14 أميركياً بـ «كورونا» في السفينة الخاضعة للحجر الصحي بميناء يوكوهاما.