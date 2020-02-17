سوريا تعلن عودة مطار حلب للعمل.. وبرمجة رحلات إلى القاهرة

المصدر: دمشق -د ب أ

أعلن وزير النقل السوري علي حمود عودة مطار حلب للعمل بعد توقف دام حوالي 8 سنوات بسبب سيطرة فصائل المعارضة على محيط مدينة حلب .

وقال وزير النقل السوري في تصريح عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة " عودة تشغيل مطار حلب الدولي الأربعاء القادم وأول رحلة جوية من دمشق إلى حلب، مع برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأغلق مطار حلب الدولي مطلع العام 2013 بسبب المعارك التي دارت حوله بين الجيش السوري وقوات المعارضة.

وأعلنت وزارة النقل السورية عن عودة تشغيل المطار نهاية عام 2017 إلا أن الوزارة أوقفت العمل بعد استهداف المطار بعدة قذائف

وأضاف الوزير السوري أن الفرق الهندسية في وزارة النقل بدأت اليوم بدراسة طريق دمشق حلب ووضعه في الخدمة خلال الايام القادمة.

وبحسب الوزير حمود " يمتد طريق خان شيخون سراقب حتى مدخل مدينة حلب بطول 102 كم وبدأت الآليات بتجميع وترحيل وإزالة السواتر الترابية عن القارعة المزفتة وتكنيسها لجعل الطريق سالكاً أمام جميع المركبات، ويتم حالياً التحضير

لإملاء الحفر والأخاديد ومعالجة المقاطع العرضية التخريبية في الطريق".

وأضاف وزير النقل "كلفنا فريق مهندسين مختص بتقييم ودراسة البنية الإنشائية للجسور والأعمال الصناعية الواقعة على الأوتوستراد لاسيما (عقدة خان طومان وعقدتي سراقب الجنوبية والشمالية ضمن محافظة حلب وجسري عقدة معرة النعمان ضمن محافظة إدلب) إضافة لدراسة فنية لحاجة الطريق لاحقا من أعمال الصيانة الدورية الفعلية والضرورية من قشط ومد طبقة زفتية وصيانة شبكة الإنارة وحواجز الأمان واستبدال المفقود منها.