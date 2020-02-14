طريقة جديدة لتحديد إصابات «كورونا» بالصين.. وإقالات بالجملة لمسؤولين

المصدر: بكين - وكالات

سجلت الصين 254 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، من بينها 242 حالة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ما أدى إلى إقالة المسؤولين الرئيسين في الولاية التي تفشى فيها الوباء.

وقالت السلطات الصينية إن عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء ظهوره في أنحاء البلاد بلغ 59804 حالات، كما تم تسجيل 1367 حالة وفاة.

وقد سجل إقليم هوبي 14840 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتمثل الإحصاءات الجديدة ارتفاعاً كبيراً في عدد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس والوفيات بالإقليم.

وقالت اللجنة الصحية في إقليم هوبي إنها غيرت معايير تشخيص الفيروس المستخدمة لتأكيد الحالات المصابة بالفيروس.

وأضافت اللجنة، أمس «من اليوم سنضيف الحالات التي تم تشخيصها سريرياً إلى عدد الحالات المصابة المؤكدة»، مشيرة إلى أن هذا التغيير يهدف لضمان تلقي المرضى العلاج في الوقت المناسب.

ولم تقدم اللجنة مزيداً من التفاصيل حول معايير التشخيص الجديدة.

وأقيل المسؤول الكبير في الحزب الشيوعي الصيني في هوبي جيانغ شاوليانغ من منصبه وخلفه رئيس بلدية شنغهاي ينغ يونغ المقرب من الرئيس شي جينبينغ.

كما أقيل المسؤول الشيوعي الرئيس في ووهان، ما غوكيانغ.

وكانت سلسلة إقالات بدأت مطلع الأسبوع في هوبي، وأقيل أكبر مسؤولين محليين في وزارة الصحة من مهامهما.

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