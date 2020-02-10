مأساة "أميرة الماس".. "كورونا" يفتك بركاب سفينة سياحية في اليابان

المصدر: طوكيو -رويترز

قال ربان السفينة "دايموند برنسيس" (أميرة الماس) السياحية إن الفحوص التي أجريت على ركاب السفينة الراسية في اليابان أكدت وجود 65 حالة إصابة إضافية على الأقل بفيروس كورونا الجديد في حين لجأ بعض الركاب إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من حالات اكتئاب بسبب احتجازهم بالسفينة.

وترفع البيانات الجديدة عدد الحالات المؤكدة على متن السفينة الراسية في يوكوهاما جنوبي طوكيو إلى 135 حالة. وأعلن الربان للركاب عبر الإذاعة الداخلية في قمراتهم هذه البيانات بعد أن ذكر بيان للشركة المشغلة للسفينة أن عدد الحالات الجديدة بلغ 66 حالة.

وقالت الشركة المشغلة للسفينة في بيان سابق إن من بين حالات الإصابة الجديدة 45 يابانيا و11 أميركياً.

جاءت تصريحات الربان في إطار تسجيل صوتي عن 66 حالة إصابة جديدة نشره على "تويتر" ياردلي وونغ وهو راكب يوثق التجربة على السفينة باستخدام وسم (قلق).

لكن الربان قال في إعلان لاحق للركاب إنه نُصح بتعديل عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 65 بدلا من 66، وذلك وفقا لتسجيلات نشرها الركاب.

وأكدت وزارة الصحة اليابانية اكتشاف 65 حالة إصابة جديدة في بيان.

ووضُعت السفينة دايموند برنسيس في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونج كونج بالفيروس.

ويوجد نحو 3700 شخص على متن السفينة والتي عادة ما يديرها طاقم من 1100 فرد وتسع نحو 2670 راكبا.

ويسمح للركاب بالصعود لسطح السفينة في فترات متتابعة لاستنشاق الهواء الطلق ونُصحوا بتفقد درجة حرارتهم بشكل دوري.

وتفصل وزارة الصحة عدد حالات الإصابة على السفينة وعلى رحلات الإجلاء من الصين عن الإحصاء الرسمي. ويبلغ عدد حالات الإصابة داخل اليابان 21.

وتسبب المرض حتى الآن في وفاة 908 أشخاص الأغلبية العظمى منهم في البر الصيني الرئيسي، بينما فاقت عدد حالات الإصابة 40 ألفا.