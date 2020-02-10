29 قتيلاً و57 مصاباً في إطلاق النار العشوائي بتايلاند

المصدر: بانكوك - وكالات

كشف مسؤولون في تايلاند التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار العشوائي الذي أدى إلى مقتل 29 شخصاً، وقالوا إن ضغينة شخصية أدت إلى غضب الجندي فأطلق النار بشكل عشوائي في مركز للتسوق في مدينة بشمال شرق البلاد، فرّ إليه بسيارة سرقها، بعد أن أطلق النار على قائدها.

وقتلت قوات الأمن الجندي بالرصاص، صباح أمس، بعد مواجهة خلال الليل في مركز تيرمينال 21 التجاري في مدينة ناخون راتشاسيما، وقبل مقتل مرتكب الهجوم فرّ مئات المتسوقين من المركز التجاري في مجموعات زحفاً لتفادي الرصاص، ونفّذت الشرطة والجيش عمليات إنقاذ عدة خلال مواجهة استمرت أكثر من 12 ساعة.

وأشار مسؤول إلى أن الجندي كان بحوزته سلاح ناري وذخيرة سرقها من ترسانة القاعدة العسكرية.

وذكر موقع «بانكوك بوست» أن الأجهزة الأمنية تمكنت من قتل المسلح بعد إطلاق وابل من الرصاص قبيل فجر أمس، بعد ساعات من اقتحام الأجهزة الأمنية الطابق الأرضي لمركز التسوق، موضحاً أن من بين القتلى ضابط شرطة شارك في عملية الاقتحام.

ودخل الطب الشرعي مركز التسوق الذي شهد الواقعة لجمع الأدلة، وظلت المنطقة التي شهدت الأحداث محاصرة للسماح للسلطات بإجراء تحقيقاتها، فيما هرعت حشود من المواطنين إلى المستشفيات للتبرّع بالدم للمصابين.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة من داخل مركز التسوق، تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المسلح كان يرتدي ملابس سوداء وقناعاً ويعلق سلاحه على كتفه.

وذكرت الشرطة أن مطلق النار يُدعى جاكرابانت توما، ويبلغ من العمر 32 عاماً.

وقال رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا، للصحافيين: «كان الأمر ضغينة شخصية، بشأن صفقة منزل مع قريب لقائد الجندي».