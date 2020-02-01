الرئيس الفلسطيني يعلن قطع كل العلاقات مع إسرائيل وأميركا

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أمام اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة، أنه أبلغ إسرائيل والولايات المتحدة رسميا بـ"قطع أية علاقة معهما بما فيها العلاقات الأمنية"، وطلب عباس من إسرائيل تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال للأراضي الفلسطينية.

وقال عباس إنه تم تسليم رسالتين الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإلى الإدارة الأميركية، موضحاً أنهما شبه متطابقتين.



وتلا عباس نص الرسالة التي أرسلت إلى إسرائيل: "نبلغكم هنا أنه لن تكون هناك أية علاقة معكم ومع الولايات المتحدة الأميركية بما في ذلك العلاقات الأمنية في ضوء تنكركم للاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية".



وتابع تلاوة النص: "وعليكم أيها الإسرائيليون أن تتحملوا هذه المسؤولية كقوة احتلال".

وقال عباس إنه أبلغ نتنياهو بأن الخطة الأميركية للسلام (صفقة القرن) تمثل "نقضا لاتفاقات" أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1993.

وأضاف ساخراً أنه بناء على ذلك قرر أن يعيد الى إسرائيل "الهدية التي سلمتنا إياها في أوسلو، مسؤولية الأكل والشرب والأمن"، وتابع: "أنا ما عندي علاقة من الآن فصاعدا بذلك".

وأوضح عباس أنه كان قد قطع الاتصالات مع إدارة دونالد ترامب بعد اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017 إلا أنه أبقى في ذلك الوقت على العلاقات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي أي ايه" كونها تتعلق بالتعاون في مكافحة الإرهاب.

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